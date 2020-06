Promozione turistica dopo il Covid-19, via ai lavori della Consulta

Promozione turistica post Covid-19, il Comune ha (forse) poco più di 20mila euro da spendere e anche un primo progetto da valutare.

La vicenda è stata discussa un paio di giorni fa durante la riunione di insediamento della Consulta del Turismo, durante la quale appunto il primo cittadino ha spiegato che vi sarebbe oggi solo la disponibilità di questo importo, che è quello incassato dal Municipio tra gennaio e febbraio, prima che il turismo fosse azzerato dal Coronavirus.

Sul tavolo, dicevamo, ci sarebbe tra l’altro anche un progetto quantomeno di massima proposto da “Agrigento c’è”, l’associazione che riunisce diverse associazioni, enti e attività turistiche della città. Il documento, si legge, prevede “nel breve e medio periodo di intercettare i primi flussi in direzione Agrigento e di affrontare tutte le criticità della pandemia. Nel “lungo termine”, invece, miriamo ad individuare target più precisi e a fare una vera e propria programmazione su larga scala e più duratura”. Tutto puntando su un piano di comunicazione in cui la” Valle dei Templi e il Centro storico, mare e cultura, siano al centro delle azioni”. In particolare si vorrebbe costruire “un piano di comunicazione, integrato, sia digitale che tradizionale per raggiungere gli obiettivi del progetto : sostegno alla vendita delle offerte degli aderenti ad “Agrigento c’è”, la costruzione della brand reputation del gruppo , il riposizionamento del brand etc. Attraverso i social media principali e successivamente il blog dedicato (in modalità: costante e continuate)”.

Tutto bello, ma i soldi? Come noto le risorse dell’imposta di soggiorno per essere utilizzate (a meno di non usarle in 12esimi) devono prima essere inserite in un piano di uso da parte dell’Ente che deve passare in Consiglio comunale contestualmente al voto del bilancio. Prima o poi.