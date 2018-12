Turismo: crescono i pernottamenti, in calo le presenze in provincia

Turismo, se la Valle cresce sempre più esponenzialmente, il settore sembra proprio non voler decollare. I dati li ha forniti - o almeno, li ha riaggregati - nei giorni scorsi la Regione Siciliana, il cui assessorato regionale al Turismo ha prodotto un report destinato a valuare lo status quo ma anche ad individuare strategie di sviluppo. Il primo dato messo sul tavolo è quello fornito dalla Banca d’Italia, che nel riportare il numero dei pernottamenti dei turisti internazionali tra il 2012 e il 2017, in provincia di Agrigento individua una crescita del 152%, ovvero da 249.784 a 629.908, un trend importante, ma non il migliore. I risultati più incisivi sono arrivati infatti a Ragusa (+347%), mentre intorno al risultato agrigentino si muovono Siracusa e Catania (+154%; +158%), ad eccezione di province come Palermo (+66%) e Messina (+28%).

Tuttavia, se sono cresciuti i pernottamenti, a calare è stato nella nostra provincia il numero delle presenze turistiche: se nel 2008 i turisti stranieri erano stati 800.470, nel 2015 il numero è calato a 577.109, ovvero -28%, che è il risultato negativo peggiore di tutta l’Isola, che registra complessivamente solo dati con il segno “meno” davanti. In calo molto significativo nella nostra provincia è tuttavia il turismo nazionale: tra il 2016 e il 2017 la contrazione è stata del 2% per gli arrivi (da 168.960 a 165.646) e del 4,4% nelle presenze (da 603.983 a 577.109) mentre, un po’ in modo sorprendente, i rapporti vedono una crescita molto significativa anche in province interne, come ad esempio Caltanissetta (+60,3% di presenze).

Un calo che ha un peso, dato che guardando il tasso di internazionalizzazione, per la provincia di Agrigento solo il 44,9% dei visitatori non sono italiani nel 2017, con un lieve calo rispetto al 2016, quando erano sopra quota 45%.