Turismo crocieristico, Porto Emepedocle tra i 4 porti siciliani d'eccellenza

Porto Empedocle, tra i quattro porti di elite della Sicilia Occidentale per il turismo crocieristico. Nella giornata di oggi il sindaco Ida Carmina e l'assessore al Turismo e Sviluppo economico Salvatore Urso sono stati presenti a Villa Igea a Palermo per partecipare al convegno “Noi, il Mediterraneo.. 12 Mesi all’anno”.

Si tratta di un'iniziativa tenuta dalle autorità di sistema di porto, con la presenza della Regione Siciliana, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e degli armatori di alcune delle compegnie più importanti, come Costa Crociere, Royal Caribbean ed MSC. Un incontro durante il quale si è ribadito che Porto Empedocle, insieme a Palermo, Termini Imerese e Trapani, rappresenta una delle quattro realtà portuali sulle quali si intende puntare per la sua posizione strategica, perfettamente collocata tra Valle dei Templi e Scala dei Turchi.

"Oggi - hanno detto Carmina e Urso - rappresentiamo una delle realtà portuali più rilevanti e competitive della Sicilia occidentale. Si è al lavoro per intraprendere un percorso di sviluppo turistico-economico. Siamo impegnati, infatti, a discutere del potenziamento e del miglioramento del settore turistico e dell’economia che attorno ad esso esiste, puntando, inoltre, al rilancio del nostro bellissimo porto". Porto bello, certo, ma non ancora funzionale rispetto a progetti più ambiziosi. Per questo si è discusso apertamente anche degli investimenti necessari per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura cosicché possa accogliere anche navi di grandi dimensioni.