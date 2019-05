Cinesi "pazzi" per la Valle dei Templi, il turismo orientale invade la città

"Agrigento tra le mete più popolari per il turismo cinese". A sostenerlo è l'analisi condotta da un team di influencer e opinion leader che premia l'Italia come destinazione più popolare dell'anno. La città della Valle dei Templi, nell'ambito dell'"It's My World Travel Awards 2019", organizzato dal sito Qyer che aggrega i maggiori influencer di viaggio, emerge come una delle mete preferite per le vacanze di primavera ed estate.

"I nuovi flussi turistici provenienti dall'Oriente - commenta il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto - costituiscono per noi una variabile strategica su cui abbiamo finalizzato una serie di azioni, sin dai primi mesi del 2016, con l'avvio di incontri con organizzazioni e agenzie cinesi, nonché associazioni quali il Cpaffc, per attivare scambi e relazioni commerciali turistiche tra le imprese siciliane e i mercati internazionali. Altro aspetto fondamentale è stato promuovere la comunicazione di immagini del nostro territorio attraverso i principali network cinesi, capaci di raggiungere centinaia di milioni di spettatori, numeri che toccando sensibilità e interessi differenti consentono di ampliare notevolmente i target del turismo culturale. Un punto di forza è stato anche poter fornire sia l’opportunità di una verifica dell’idoneità della ricettività dal punto di vista del gradimento del turista asiatico, sia una dettagliata mole di informazioni utili quali la certificazione d'accellenza della Valle dei Templi. I risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti e sono stati condivisi a livello internazionale alla fiera del turismo di Shanghai, sono la risultante di azioni coordinate e di un insieme di operazioni concomitanti svolte con una competenza che permette di andare oltre le intenzioni e le buone idee e di cominciare a trarre dei frutti".