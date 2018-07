Turismo in calo, l'appello del Psi: "Invertiamo la tendenza"

"Dopo un giugno favorevole all'incremento turistico nella nostra provincia dagli operatori del settore viene denunciato un forte calo per il mese di luglio. E' ancora possibile raddrizzare la tendenza in quanto agosto, settembre e ottobre sono da sempre mesi favorevoli per la ricettività agrigentina".

L'appello è dei componenti della federazione del partito socialista Sabrina Turano, Giovanni Palillo, Calogero Vitellaro Zuccarello e Sal Valenti. "Tra le cause del decremento in luglio - aggiungono - la mancanza di avvenimenti culturali di rilievo nella nostra città, ormai ridotta ad ospitare solo avvenimenti minori e che non spostano significative presenze. Inoltre la sporcizia, fatto comune per tutta l'isola, danneggia l'immagine della città dove non si spazza in molte strade interne con particolare riferimento a San Leone ed altre marine circostanti. Sul mare persiste una condizione critica che può essere risolta solo con nuovi depuratori già stanziati da Europa e Stato i cui finanziamenti non sono sottoposti a gara per ritardi burocratici".

Gli esponenti del partito socialista aggiungono: "Saltata l'estate pirandelliana e poche le iniziative per ricordare Sciascia si viene a perdere l'essenza stessa del panorama culturale agrigentina. Con investimenti culturali mirati ogni città cresce in presenza di turisti italiani e stranieri. Niente di tutto questo ad Agrigento. I ritardi decennali nell'ampliamento delle strade superveloci Agrigento-Palermo ed Agrigento-Caltanissetta limitano di fatto il traffico veicolare rendendo particolarme faticoso raggiungere la nostra città. Si tratta ormai di un turismo solo interno che porta pochi soldi nella città. Koljmbetra, Farm Cultural di Favara, museo archeologico Pietro Griffo, malgrado la preziosa ed efficace guida dei rispettivi dirigenti, - concludono - sono al di sotto del loro forte potenziale".