Screening anti tumorale, l'Asp chiede la collaborazione dei medici di famiglia

I medici di medicina generale della provincia chiamati tutti a raccolta dall'Asp di Agrigento con l’intento di “fare squadra” nelle "azioni di sensibilizzazione in favore delle campagne di screening per la diagnosi precoce dei tumori".

Il direttore generale, Giorgio Giulio Santonocito, assieme ai direttori sanitario ed amministrativo, Gaetano Mancuso ed Alessandro Mazzara, ha voluto convocare, presso un noto cinema cittadino, tutti i medici per un incontro operativo che, per i tanti argomenti discussi, si è concluso nella tarda serata di ieri, giovedì 26 settembre.

"Nonostante gli sforzi profusi ed i tanti passi avanti già fatti, la percentuale di adesione della popolazione target agli screening per la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto ed alla cervice uterina, non è ancora soddisfacente - scrive l'Asp - poiché al di sotto degli standard nazionali. Alla base di questa criticità vi è spesso una scarsa o distorta informazione che sminuisce la portata di queste azioni “salvavita” presso l’utenza oppure la presunzione errata, diffusa proprio tra molti cittadini, di non aver bisogno di questo tipo di indagine preventiva. In quest’ottica - continua l'Azienda - l’intervento del medico di famiglia diviene assolutamente strategico per far comprendere ai propri assistiti l’importanza di aderire allo screening oncologico presso la struttura pubblica".

Un rafforzamento della collaborazione che si concretizzerà nell'invio direttamente ai medici, di un elenco di pazienti che, pur essendo stati invitati dall’Azienda nei sei mesi precedenti a compiere il monitoraggio, non hanno risposto all’invito. Sarà cura del medico, dopo aver “pulito” le liste da coloro che, per particolari condizioni o patologie, non vanno sottoposti a screening, contattare gli assistiti, consigliarli adeguatamente e procedere ad una nuova prenotazione.