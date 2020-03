Coronavirus, cambiano gli orari della Tua: disposta la sanificazione periodica dei mezzi

Cambiano le regole anche per il trasporto pubblico locale al fine di ridurre il contagio da Coronavirus. La Tua e il Comune di Agrigento, in applicazione delle nuove prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio e della Regione, hanno apportato alcune modifiche agli orari in cui saranno operativi i bus urbani.

"Il nuovo orario, valido tutti i giorni della settimana - dicono dal Municipio - garantisce i servizi essenziali per consentire alla cittadinanza gli spostamenti autorizzati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati a seguito dell’emergenza sanitaria. La linea 5 (Calcarelle) sarà attiva dal lunedì al sabato".

Sempre allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, inoltre, tutti gli autobus della Tua saranno sottoposti periodicamente ad " accurata opera di sanificazione", che servirà appunto ad evitare il permanere sulle superfici del virus.

Anche lo spostamento a piedi, o con l'utilizzo di mezzi pubblici, dovrà essere giustificato. Si ricorda a tutti, infatti, che è oggi proibito (pena una denuncia penale) ogni spostamento ritenuto non necessario quindi finalizzato o ad approvigionarsi di cibo e medicinali o per recarsi al lavoro o assistere persone in condizioni di non autosufficienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni AgrigentoNotizie Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di AgrigentoNotizie ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery