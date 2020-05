"I licenziamenti furono illegittimi", nuovi ricorsi vinti dagli autisti Tua

Vertenza Tua, 5 lavoratori su 10 licenziati nel 2017 in seguito a provvedimenti disciplinari, hanno ottenuto ragione dal tribunale di Agrigento e dovranno (salvo ricorsi) essere reintegrati sul loro posto di lavoro.

Ad annunciarlo, con una nota, è il segretario generale della Cigl Alfonso Buscemi. Dopo le polemiche, gli scontri sindacali e i primi ricorsi al tribunale del lavoro, adesso è la giustizia ordinaria ad aver riconosciuto le ragioni dei lavoratori rispetto all’illegittimità e inconsistenza del licenziamento disposto dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale ad Agrigento, disponendo che gli autisti possano tornare a riprendere servizio, ottenendo altresì il risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese processuali. Tra i 12 licenziati (2 furono subito reintegrati) c'è anche il segretario provinciale della Filt Cgil, Giuseppe Donisi, al quale l'azienda - che agì con un'attività di investigazione interna - attribuiva la responsabilità di essersi nascosto sotto un albero a bordo del Bus in contrada Calcarelle anziché effettuare la ripartenza di una corsa, mentre, in realtà, il mezzo era solo fermo al capolinea.

L'azienda era stata già condannata dal Tribunale del lavoro a reintegrare tutti e 10 gli autisti, ma non ha mai ritenuto di farlo scegliendo, invece, di proporre ricorso e, solo pochi giorni fa, di porli tutti in cassa integrazione.

"Abbiamo avuto modo più volte di denunciare le non poche criticità e le lacune del servizio espletato dalla Tua nel Comune di Agrigento in questi anni - dice Buscemi -, come ad esempio, per ricordarne solo qualcuno, il servizio di Montaperto – Giardina Gallotti che per le caratteristiche strutturali e morfologiche del territorio il servizio pubblico viene espletato con mezzi non omologati, bisogna aggiungere anche l’assenza del doppio agente ( tra l’altro imposto dalla Motorizzazione), necessario per espletare il servizio in manovra che avviene anche in retromarcia. Su questo tema nel dicembre scorso il dirigente comunale rispondendo ad una interrogazione consiliare, aveva riferito che si sarebbe provveduto alla soluzione del problema; naturalmente dopo quasi sei mesi non si è fatto nulla".