Trasporto pubblico locale, per il Comune nessun disservizio da parte della Tua

Disservizi nel trasporto pubblico locale, il Comune non ha rilevato le criticità denunciate dalla Cgil ormai alcuni mesi fa. O quasi.

Della questione si è discusso nei giorni scorsi in Question time su proposta della consigliera del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi la quale appunto ha chiesto all'Amministrazione e agli uffici se avessero dato seguito, valutandone la fondatezza, le situazione denunciate dal sindacato rispetto a potenziali problemi connessi, tra le altre cose, ai numerosi licenziamenti realizzati dalla società (e poi annullati dal tribunale del Lavoro ma oggi oggetto di un nuovo ricorso della ditta) e alla soppressione di corse senza alcuna comunicazione agli utenti.

"Tutte le segnalazioni che arrivano vengono girate all’ufficio – ha detto l'assessore Battaglia leggendo la risposta della burocrazia comunale -. Il dirigente dopo aver interloquito con la società dice di non aver riscontrato elementi che possano condurre a ritenere che la sostituzione del personale abbia influito negativamente sul servizio. L’amministrazione comunale, inoltre, non può sostituirsi all’autorità giudiziaria per rilevare la sussistenza o meno di responsabilità attribuibili ai vertici della Tua né può interferire nel contenzioso in atto tra le parti”.

“Si tratta di risposte che non possono che non essre soddisfacenti e men che meno convincenti – dice il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi -. Guardiamo alla questione del bus di piazzale Rosselli-Giardina Gallotti: l’unica risposta di fatto che è il servizio, nell’attesa di una probabile soluzione, continua ad essere svolto nel modo in cui abbiamo denunciato. Allo stesso modo la società è corsa ai ripari dopo le nostre segnalazioni sulla stampa per esempio sulla mancata segnalazione ai cittadini della soppressione da agosto a dicembre di una corsa. Continueremo a chiedere chiarezza”. Non soddisfatta delle risposte si è dichiarata anche la consigliera Carlisi.