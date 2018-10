La maxi truffa con finti infortuni sul lavoro, annullati rinvii a giudizio per un vizio di forma

Il decreto che dispone il giudizio è nullo perchè manca "l’indicazione del giudice del dibattimento e della data di inizio". Il giudice monocratico Alessandro Quattrocchi accoglie la richiesta della difesa e azzera, prima ancora che iniziasse, il processo scaturito dall'inchiesta "Demetra" che ipotizza un giro di falsi infortuni sul lavoro messo in piedi, con la complicità di medici e faccendieri, con la finalità di truffare l'Inail.

Il processo, adesso, dovrà ripartire dall'udienza preliminare col rischio di prescrizione che è dietro l'angolo. A sollevare la questione erano stati i difensori (fra gli altri gli avvocati Antonino Gaziano, Giuseppe Barba, Rosa Salvago, Rosario Pendolino, Angelo Formuso e Aldo Virone) che avevano sottolineato la circostanza della mancata lettura, lo scorso 21 marzo, da parte del gup Alessandra Vella, della data di inizio del dibattimento, del giudice assegnato e dell’aula.

La circostanza è stata precisata un mese più tardi con un’ordinanza, notificata alle parti, perché in precedenza non era stato possibile farlo per ragioni organizzative legate alla cancelleria. Il giudice Alessandro Quattrocchi, all'udienza precedente, dopo l’eccezione sollevata dalla difesa, aveva deciso di rinviare l’udienza per sciogliere la riserva. Questa mattina la decisione di azzerare tutto per un vizio di forma che, di fatto, farà cadere in prescrizione gran parte dei reati.

L’indagine dei carabinieri, che il 28 giugno del 2013 portò a sette arresti, è già sfociata in 53 rinvii a giudizio, tredici condanne in abbreviato e due patteggiamenti ed è proseguita con un secondo filone di inchiesta che rischia di restare senza riscontri processuali.