Truffe e furti nell'Agrigentino, nei guai nove persone: applicati i fogli di via

Sono state fermate in tutte nove persone, per loro è stato applicato il “foglio di via obbligatorio”. I provvedimenti sono stati firmati dal questore di Agrigento, Maurizio Auriemma e sono state portate avanti dal personale della divisione polizia Anticrimine.

È stato applicato il foglio di via a C.G., di Messina responsabile del reato di truffa in concorso a Porto Empedocle. F. M., 59 anni, di Palermo che è stato responsabile di una truffa a Canicattì. M.G., di 46 anni di Messina, autore di una truffa a Sciacca.

Applicati, su segnalazione del commissario di Canicattì, i fogli di via a C.M.S., di 26 anni, C.A., di 29 anni e B.G.A., di 26 anni trovati in possesso di chiavi alterate. Stesso provvedimento per A.G., 35 anni e M.A., 31 anni, entrambi di Porto Empedocle, autori di un furto a Siculiana. A Sciacca foglia di via per Z.F., di 28 anni di Marsala, accusato di contrabbando di tabacchi.