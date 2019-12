La maxi truffa con falsi posti di lavoro in aziende "fantasma", il giudice si astiene

Tutto da rifare. Il magistrato Giuseppa Zampino, dopo avere consultato il presidente del tribunale, si astiene dal giudicare i ventinove imputati del processo scaturito dall'inchiesta "Demetra bis" che ipotizza un giro di falsi infortuni sul lavoro messo in piedi, con la complicità di medici e faccendieri, con la finalità di truffare l'Inail. Il giudice, infatti, compone anche il collegio davanti al quale si celebra il primo dibattimento, quello principale, a carico di 53 imputati, alcuni dei quali comuni ai due procedimenti. Inevitabile, quindi, ripartire da capo ancora una volta con la prescrizione che rischia di spazzare via quasi tutto.

Nei prossimi giorni sarà individuato il nuovo giudice e si ripartirà da capo. Il prossimo passaggio in aula è stato fissato per l’8 gennaio. Tutto, quindi, resta congelato a distanza di poco meno di un anno dai primi rinvii a giudizio che furono annullati dal giudice Alessandro Quattrocchi per un vizio di forma: il gup Alessandra Vella non aveva indicato la data di inizio del dibattimento e il giudice davanti al quale si sarebbe tenuto. Il problema procedurale ha azzerato tutto e il primo luglio, il gup Luisa Turco ha disposto i rinvii a giudizio “bis”.