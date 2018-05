Come prevenire le truffe agli anziani, i "consigli" dei carabinieri

I carabinieri in aiuto degli anziani per metterli in guardia dalle truffe. Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Agrigento, il prossimo 24 maggio, presso la biblioteca "Franco La Rocca" in piazzale Aldo Moro, si terrà un incontro con personale dell'Arma dei carabinieri sul tema, sempre attuale, delle truffe ai danni degli anziani. L'incontro servirà per dare consigli e suggerimenti al fine di prevenire e quindi evitare le truffe. L'inizio del convegno è previsto alle 16.