"Truffa dello specchietto", denunciati tre uomini: due di loro sono campani

Denunciate tre persone per truffa. I carabinieri di Sciacca hanno “beccato” un uomo intento a dare vita alla “truffa dello specchietto”. L’uomo, ha simulato l’impatto con auto per poi arrivare ad essere risarcito sul posto. Storia simile a Caltabellotta, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone di origini campane per avere indotto "la vittima, con artifizi e raggiri, a pagare una somma di denaro per delle polizze assicurative riconducibili a compagnie assicurative inesistenti".

"In vista dell’arrivo dei mesi estivi - fanno sapere i carabinieri di Sciacca - a prestare particolare attenzione al fenomeno delle truffe. Specialmente agli anziani che vivono in casa da soli e ai loro familiari, si ricorda di non far entrare in casa sconosciuti. Nel caso si presentino incaricati del comune o di altri enti o sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, diffidare sempre. Guardare se nelle vicinanze ci sono macchine dei carabinieri e, comunque, nell’eventualità chiamare il 112".