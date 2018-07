Truffa dello specchietto, vittima una donna: "Non hai contanti? Comprami un telefono"

Torna di “moda” la banda dello specchietto. Ad essere presa di mira questa volta è stata un’agrigentina. Il modus operandi non cambia, un’automobile in sosta ai margini della carreggiata, poi il sasso contro un’auto in velocità. Tutto questo serve per simulare uno scontro tra due specchietti ed inseguito chiedere un amichevole risarcimento danni. A pagarne, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, le conseguenze è stata un’agrigentina.

L'auto della 30enne è stata colpita da un sasso, la donna ha scelto di fermarsi ed è stata raggiunta da dei balordi che le contestavano il presunto contatto tra i due specchietti. La situazione, secondo i malviventi, andava risolta in modo amichevole. La 30enne, però, non aveva contanti con sé, per questo i due le hanno consigliato il centro commerciale vicino, lì potrebbe esserci un bancomat.

Arrivati sul posto, le operazioni sono fallite, per guasti agli sportelli Atm. I balordi, però, non demordono e obbligano la ragazza a comprare un telefono cellulare, questo per ripagare il danno provocato alla specchietto. La donna li accontenta e sente odore di truffa.