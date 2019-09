Incassa il reddito di cittadinanza e lavora in una struttura per anziani: denunciata 40enne

A fine dello scorso luglio era stato scovato un muratore furbetto. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno trovato al lavoro, rigorosamente “in nero”, una empedoclina che incassava il reddito di cittadinanza. La quarantenne è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di truffa ai danni dell’Inps. I militari dell’Arma, senza perdere un solo secondo di tempo, le hanno anche sequestrato la card che era stata assegnata per godere del beneficio economico.

I carabinieri della stazione di Realmonte, coordinati dal comando provinciale di Agrigento, hanno effettuato un controllo – avrebbe dovuto essere uno dei tanti – in una struttura che si occupa di anziani. La verifica doveva riguardare le posizioni lavorative degli impiegati e le condizioni igienico-sanitarie della struttura. Ed è proprio durante questi accertamenti che i carabinieri hanno trovato al lavoro una quarantenne di Porto Empedocle. Una donna che, prestando attività come collaboratrice, è risultata non essere in regola: lavorava senza alcun contratto. Dal successivo approfondimento, i militari dell’Arma hanno, quindi, appurato che la quarantenne percepiva il reddito di cittadinanza. E’ scattata, dunque, a suo carico la denuncia per truffa ai danni dell’Inps.

I controlli dei carabinieri, sembra essere scontato, proseguiranno anche per stanare gli altri agrigentini che, eventualmente, lavorano in nero pur incassando l’aiuto finanziario del reddito di cittadinanza.