Truffa dello specchietto, denunciate due donne

Denuciate in stato di libertà due donne, una di 48 anni di Udine e una di 50 anni di Canicattì, per avere messo in atto la rinomata “truffa dello specchietto”. L’episodio ai danni di un uomo di Mussomeli di 77 anni, è accaduto venerdì mattina. Le due donne hanno simulato di avere subito un piccolo danno alla loro auto e la vittima ha consegnato venti euro come risarcimento.

Quando le due stavano per allontanarsi, sono intervenuti i carabinieri di Mussomeli che erano stati avvisati da alcuni automobilisti. Per questo le due donne sono state denunciate. Ne daà notizia il quotidiano "La Sicilia" oggi in edicola.