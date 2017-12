Notaio accusato di truffa milionaria, il caso davanti al riesame

Da una parte il pm della Procura di Sciacca, Michele Marrone, che chiede il sequestro di tutti i conti correnti e non solo di quelli utilizzati nell'ambito dell'attività professionale. Dall'altra gli avvocati della difesa Giovanni Vaccaro e Nino Caleca che chiedono il dissequestro di tutto.

Il caso della presunta truffa che sarebbe stata commessa dal notaio di Menfi, Filippo Palermo, approda al tribunale del riesame di Agrigento. Questa mattina sia la difesa che la Procura hanno chiesto al collegio di giudici presieduto da Francesco Provenzano di accogliere i propri ricorsi.

Palermo è accusato di avere realizzato una truffa di poco meno di due milioni di euro ai danni di oltre 2 mila clienti attraverso un particolare sistema di compilazione delle parcelle.

Quello che all’apparenza sembrava un normale documento fiscale nascondeva, in realtà, un vero e proprio artifizio che permetteva, al professionista, di trattenere per sé la parte della somma versata dal cliente ma in realtà non dovuta

"In particolare, il professionista - hanno ricostruito gli inquirenti - a seguito delle prestazioni rese ai clienti, come la stipula di atti quali compravendite immobiliari, successioni, donazioni e tanto altro, emetteva la fattura indicando due voci ben distinte: la prima inerente l’onorario professionale (sempre di basso importo) soggetta a tassazione, la seconda (esclusa dalla base imponibile) relativa agli importi trattenuti a nome e per conto del cliente ricomprendenti le imposte da versare all’Erario, tasse notarili ed eventuali ulteriori costi sostenuti".

I giudici, dopo avere sentito accusa e difesa, decideranno nei prossimi giorni.