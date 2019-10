Trovato morto in casa e con strani segni sul corpo, fissata la data dell'autopsia

La Procura della Repubblica di Agrigento, domani, affiderà l’incarico per effettuare l’autopsia sulla salma del sessantanovenne agrigentino, C. A., trovato morto, all’interno della sua abitazione di salita San Giacomo, nel pomeriggio di sabato. L’esame autoptico è stato deciso, dal sostituto procuratore di turno, per non lasciare nulla al caso e avere piena contezza delle cause del decesso. L’ipotesi più probabile era, e resta, quella del malore improvviso e fulminante. Sul corpo dell’uomo non c’erano segni di aggressione, né di violenza.

C’erano però dei segni di difficile comprensione, segni che potrebbero però anche essere riconducibili alla decomposizione. Spetterà, naturalmente, al medico legale – che la Procura andrà ad incaricare – fare chiarezza e stabilire cosa sia accaduto, cosa abbia determinato il decesso dell’uomo. In casa, stando a quanto emerse quel pomeriggio, c'era molto disordine e le condizioni igieniche non erano delle migliori. I poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono intervenuti sul posto hanno accertato un dettaglio che ai fini investigativi non è di poco conto: né sulla porta, né sugli infissi c'erano segni di effrazione.