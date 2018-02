Trovato con una carta d'identità falsa, arrestato ventiseienne

C’è sempre stato il sospetto. Adesso sembra esserci quasi la certezza: fra i migranti sbarcati – sia quelli soccorsi nel canale di Sicilia che quelli rintracciati dopo un approdo “fantasma” – girano dei documenti falsi: carte d’identità e permessi di soggiorno. Lo ha dimostrato anche l’ultimo, in ordine di tempo, arresto effettuato dai carabinieri di Lampedusa.

Durante un servizio di prevenzione, i militari dell'Arma hanno fermato in pieno centro, ad un posto di blocco, un tunisino che, alla richiesta dei documenti, ha esibito una carta d’identità francese apparentemente regolare. Non ha saputo però spiegare le ragioni della sua presenza sull’isola. Un dettaglio che ha fatto insospettire i carabinieri che lo hanno così portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Da un’analisi attenta del documento e da alcune verifiche incrociate, è emerso - stando a quanto è stato ricostruito dal comando provinciale dell'Arma - che la carta d’identità esibita era contraffatta e che l'immigrato era un tunisino ospite del hotspot. Un tunisino che aveva già in tasca il biglietto della nave per lasciare l’isola. Il ventiseienne è stato arrestatato. L'ipotesi di reato contestata è possesso di documento d’identificazione falso. L’autorità giudiziaria ha già convalidato l’arresto.