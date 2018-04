"Trovato con 20 grammi di cocaina", arrestato un ventisettenne

Sarebbe stato trovato in possesso di 20,57 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico di precisione. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento - nell’ambito di una vasta attività finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio - ha arrestato, in flagranza di reato, Sergio Stagno, 27 anni, originario di Ribera, ma residente a Porto Empedocle.

L'arresto è scattato - secondo quanto hanno reso noto dalla Questura di Agrigento - all’esito di una perquisizione veicolare e domiciliare. Dopo le formalità di rito, il giovane - su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo di inchiesta subito aperto, è stato posto agli arresti domiciliari.