"Trovato con 2 grammi di eroina mentre è ai domiciliari", arrestato 39enne

Sarebbe stato trovato in possesso di due grammi di eroina, di 440 euro in contanti, di due spatole d’acciaio – presumibilmente utilizzate per triturare e “tagliare” la sostanza stupefacente –, di un bilancino elettronico di precisione rotto, di un accendino utilizzato per la termosaldatura, di blister vuoti che in origine contenevano medicinali e di un rotolo di cellophane utilizzato, secondo l’ipotesi accusatoria dei carabinieri, per realizzare gli involucri delle dosi di eroina. Droga e materiale che non avrebbe potuto avere visto che si trovava agli arresti domiciliari. Dopo una perquisizione nella sua abitazione – realizzata dai carabinieri di Agrigento e di Favara – Emanuele Di Dio, 39 anni, è finito, di nuovo, nei guai. I militari dell’Arma lo hanno arrestato e trasferito in carcere dove, oggi, alle 11,30, verrà interrogato. A rappresentarlo e difenderlo, ancora una volta, l’avvocato Salvatore Cusumano. Il trentanovenne era stato già arrestato, sempre dai carabinieri, lo scorso 9 febbraio.

Nelle ultime ore, i carabinieri di Agrigento e di Favara, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno deciso di tornare ad effettuare, sempre in quell’abitazione, una nuova perquisizione. I carabinieri ritenevano, infatti, che potesse esservi droga. Ed è così scattato il blitz.