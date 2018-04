Trovati morti altri quattro randagi, il sindaco: "Porre fine a questa barbarie"

L'emergenza randagismo continua ad affliggere il territorio agrigentino. Sono state trovate le carcasse di quattro cani a Palma di Montechiaro. I campioni prelevati dagli animali verranno analizzati dall'Istituto di zooprofilassi di Palermo per verificare se la morte sia stata causata da avvelenamento.

Il sindaco Stefano Castellino e l'amministrazione comunale "condannano con forza e sdegno le atrocità perpetratesi negli ultimi giorni nel nostro territorio contro poveri e indifesi animali che già avevano subito il tremendo trauma dell'abbandono".

"Anche oggi, a seguito di diverse segnalazioni dei nostri concittadini, - scrive il primo cittadino - abbiamo richiesto, tramite la polizia municipale, l'intervento del servizio veterinario dell'Asp. I campioni prelevati dai corpi dei nostri amici a quattro zampe verranno analizzati dall'Istituto di zooprofilassi di Palermo. Qualora venga confermato l'avvelenamento, ci auguriamo che i responsabili di queste atrocità siano individuati e perseguiti".

Il consigliere comunale Giuseppe D'Orsi si è attivato per incontrare al più presto l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, "al fine di trovare nell'immediato la soluzione - prosegue il sindaco - per porre un argine a queste barbarie nonostante le mille difficoltà economiche dei Comuni. Invitiamo tutti i nostri concittadini a non abbandonare il proprio animale domestico, essere vivente che dona senza condizione il suo amore all'uomo. A tal proposito sentiamo il dovere di ringraziare i volontari e le associazioni e quanti, con sensibilità e buon senso, si attivano per dare una speranza ai nostri amici animali e li invitiamo a continuare a segnalarci situazioni spiacevoli che, ci auspichiamo, comunque, non abbiano più a ripetersi".

