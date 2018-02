"Trovati in possesso di marijuana e hashish", arrestati due giovani

Un diciannovenne di Canicattì è stato trovato, in via Vittorio Emanuele, mentre era in possesso di oltre mezzo etto di marijuana. Un marocchino, nel centro storico di Agrigento, è stato notato, invece, mentre era attorniano da una comitiva di giovanissimi ed è stato, poi, dopo una perquisizione, trovato con alcune dosi – per un totale di 10 grammi – di hashish.

Sono due i giovani - un canicattinese e un marocchino - che sono stati arrestati, negli ultimi giorni, dai carabinieri della compagnia di Canicattì e da quelli della compagnia di Agrigento. Entrambi dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il doppio arresto è stato messo a segno durante la maxi operazione di controllo del territorio denominata "Periferie sicure".