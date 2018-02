"Trovati in possesso di cocaina e marijuana", uno degli arrestati torna in libertà

È stato scarcerato Filippo Martorana, cognato di Carmelo Vardaro, entrambi arrestati qualche giorno fa dalla polizia durante un blitz antidroga. Vardaro - si legge sul quotidiano La Sicilia - davanti al gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, si sarebbe accollato tutte le responsabilità, dicendo che il cognato non sapeva nulla della droga.

Il gip, accogliendo le tesi del difensore, ha convalidato gli arresti, applicando nei confronti di Vardaro la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre ha scarcerato Martorana, che è tornato in libertà. I due arrestati sarebbero stati trovati in possesso di 147 grammi di cocaina e 37 grammi di marijuana, e quindi arrestati in flagranza di reato, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.