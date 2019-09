Troppi dissesti, incolumità a rischio: nuova strada interdetta a moto e bici

Troppi dissesti. Anche in via Mario Sironi, a San Leone. Su richiesta del settore Infrastrutture di palazzo dei Giganti, per salvaguardare la pubblica incolumità, dal comando della polizia municipale è stata disposta l’inibizione del transito a motocicli, ciclomotori, biciclette e comunque a tutti i mezzi a due ruote ed è stato abbassato il limite di velocità a 20 chilometri orari. Il tutto “nelle more che si provveda all’eliminazione definitiva di quanto segnalato” – scrivono dal Municipio - .

Il limite massimo di velocità, ossia 20 chilometri orari per tutti i mezzi, e il divieto di transito per i mezzi i due ruote diventeranno operativi non appena verrà installata la necessaria segnaletica, con l’indicazione appunto del “pericolo generico”. Quanto è stato deciso per via Mario Sironi non è altro che l’ennesimo caso ad Agrigento. In attesa della manutenzione straordinaria, si preferisce evitare pericoli e rischi.