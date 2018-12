Tripudio di sapori per il "Montevago wine and food", vince la qualità

Tripudio di sapori, profumi e colori nel weekend prenatalizio al Baglio Ingoglia, tra i ruderi della vecchia città distrutta dal terremoto del ’68, dove è andato in scena il Montevago Wine & Food. È stato un viaggio alla scoperta delle produzioni agroalimentari di qualità, in vetrina i migliori prodotti del territorio: dalla Vastedda del Belìce Dop alle eccellenze enologiche, dall’olio extra vergine di oliva ai dolci tipici come la Cassatedda Sfigghiuliata. Dell’evento e delle eccellenze enogastronomiche della Valle del Belìce si è parlato anche durante due puntate del programma “Ricette all'italiana” di Davide Mengacci già trasmesse nei giorni scorsi su Rete 4; la prossima puntata andrà in onda il 27 dicembre alle ore 11.20.

“Obiettivo del progetto – ha detto il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo – è quello di valorizzare i prodotti tipici della Valle del Belìce anche tramite l’allestimento di spazi per la loro promozione e degustazione e la creazione di nuovi percorsi enogastronomici capaci di attrarre nuovi flussi turistici nel territorio e favorire la commercializzazione delle produzioni locali. I luoghi del dramma diventano così luoghi di incontro, di socializzazione e di promozione. Abbiamo realizzato un angolo degustazioni e una vetrina espositiva dei prodotti agroalimentari al Baglio Ingoglia che adesso, oltre ad ospitare mostre, convegni e matrimoni punta a diventare location di eventi enogastronomici”.

Durante i due giorni dedicati al gusto anche due interessanti momenti di approfondimento dedicati due importanti vitigni autoctoni siciliani come il Nero d’Avola e sul Catarratto. I due wine tasting sono stati curati dagli Enonauti, associazione culturale composta da sommelier, winelover e appassionati di enogastronomia che ha come mission la promozione e lo sviluppo dell'enogastronomia territoriale attraverso degustazioni, eventi, visite in cantina. A parlare dei vini con Michele Buscemi e Nicolò Buscaglia interagendo con il pubblico sono stati due produttori del territorio belicino: Marilena Barbera (Cantine Barbera di Menfi) e Ciro Benanti (cantina Filari della Rocca di Contessa Entellina). A preparare le pietanze in degustazione il cuoco Pippo Alabisi.

Non sono mancati momenti di intrattenimento con la musica e le parole di Giana Guaiana e Pippo Barrile e spazi dedicati ai più piccoli con l’iniziativa “Pennelli, colori… patate e pomodori” a cura di Rosita e Antonella dell’associazione Ad alta Voce che hanno accompagnato i più piccoli alla scoperta dei prodotti e dei luoghi della Valle del Belìce attraverso illustrate colorazioni. I bimbi sono stati coinvolti anche nella realizzazione di un colorato biglietto natalizio, realizzato utilizzando verdura e frutta come “stampini”.

La manifestazione è stata promossa dal comune di Montevago in partnership con Orsa Consulting e il finanziamento dell’assessorato regionale delle Attività produttive, nell’ambito del Piano Regionale Promozionale 2018 – Percorsi enogastronomici alla scoperta dei prodotti tipici della valle del Belìce: promozione turistica e dei sistemi produttivi di eccellenza a Montevago.