Giustizia sospesa, flash mob degli avvocati: cantano l'Inno e consegnano i codici

Gli avvocati chiedono la ripresa delle attività ,con il falsh-mob “Giustizia sospesa”, le toghe del foro di Agrigento si sono date appuntamento al Palazzo di Giustzia dove hanno dato vita - cantando l'inno d'Italia - alla consegna simbolica dei codici.

"Giustizia sospesa": gli avvocati non ci stanno, flash mob davanti al tribunale

“Tutte le attività riprendono, la giustizia invece è ferma su tutto il territorio nazionale – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie l’avvocato Vincenzo Vitello del comitato Giustizia sospesa che aggiunge – chiediamo che il ministro della Giustizia adotti un protocollo unitario per non assistere alla presenza di centinaia di protocolli, tanti quanti sono i tribunali in Italia, che adottano provvedimenti differenti. Chiediamo – aggiunge l’avvocato Vitello – che in sicurezza, la giustizia riprenda nell’interesse dei cittadini”. A monitorare che tutto andasse per il verso giusto: la Digos della Questura.