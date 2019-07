L'inchiesta antimafia "Assedio" approda al tribunale del riesame. Come riferisce il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, i sette indagati hanno presentato tutti ricorsi contro i provvedimenti di fermo, sei dei quali confermati dal gip del tribunale di Agrigento Zammuto. L'operazione, condotta dai carabinieri, avrebbe- secondo l'accusa - inflitto un duro colpo a cosa nostra colpendo alcuni dei soggetti individuati come esponenti di spicco delle criminalità organizzata licatese.

Il prossimo 12 luglio si terranno le udienze del presunto capomafia Angelo Occhipinti e per Vincenzo Bellaiva, Raimondo Semprevivo e Giuseppe Puleri