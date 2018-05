Giustizia, arrivano otto magistrati fra Procura e tribunale

Sei giudici in arrivo al tribunale - dove presto saranno colmate anche le caselle mancanti dei presidenti di sezione - e due nuovi pm per la Procura. Tornano pressochè al completo gli organici degli uffici giudiziari di Agrigento. Giovedì mattina, nel corso di una formale cerimonia, ci sarà l’insediamento. Il settore giudicante sarà rafforzato, nell’immediato, con l’entrata in servizio di sei magistrati di prima nomina, tutti siciliani.

Si tratta di: Manfredi Coffari, 43 anni, di Palermo; Maria Margiotta, 32 anni, di Palermo; Alessandro Quattrocchi, 31 anni, di Termini Imerese; Beatrice Ragusa, 30 anni, di Agrigento; Fulvia Veneziano, 30 anni, di Palermo e Giuseppa Zampino, 33 anni, di Mistretta. Novità anche ai vertici degli uffici. Al momento ci sono tre caselle mancanti su quattro. La presidenza della sezione civile sarà presto scoperta perché il giudice Luciana Elisabetta Razete, dopo sei anni, sarà trasferita al tribunale di Palermo, in un incarico analogo. Le due sezioni penali sono vuote in seguito al trasferimento del magistrato Giuseppe Melisenda Giambertoni e al raggiunto limite degli otto anni previsto per gli uffici semidirettivi che il magistrato Luisa Turco ha sforato da alcune settimane. Uno dei due posti sarà assegnato al giudice Alfonso Malato, attualmente all’ufficio gip e proposto all’unanimità dalla quinta commissione del Csm. Maggiore incertezza per la seconda presidenza: il gruppo dell’organo di autogoverno della magistratura che si occupa di valutare le domande si è spaccato proponendo due nominativi. Si tratta di Giuseppe La Placa (2 voti), giudice del tribunale di Enna e del gip di Palermo, Wilma Angela Mazzara (3 voti).

Con l’entrata a regime dei trasferimenti, sia in entrata che in uscita, ci saranno ventitrè magistrati in servizio su una pianta organica di ventisei. Sempre giovedì si insedieranno in Procura i magistrati Cecilia Baravelli, 33 anni, di Montebelluna (Treviso) ed Elenia Manno, 41 anni, di Raffadali. La storia di quest’ultima è molto particolare perché, per tanti anni, è stata vice procuratore onorario ad Agrigento. Da pm “precaria” ha vinto il concorso in magistratura (dove non ci sono corsie preferenziali di nessun tipo per gli onorari) ed è diventata pm togata. Già da oltre un anno sta svolgendo il tirocinio in Procura e fra pochi giorni entrerà in servizio. Il Csm, nei giorni scorsi, ha nominato il pm Salvatore Vella nuovo procuratore aggiunto ma non è stata ancora fissata la cerimonia di giuramento. Con i nuovi arrivi anche l’organico della Procura è quasi al completo: in servizio ci sono nove pm su dodici oltre al procuratore Luigi Patronaggio e al suo nuovo vice Vella.