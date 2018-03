Chiusura anticipata del pub in centro, il legale presenta un reclamo

Dopo che il giudice aveva imposto gli orari di chiusura di un locale della movida del viale della Vittoria, l’avvocato torna a parlare. Il legale Giuseppe Scozzari avanza una proposta: "Ristorante aperto senza orari imposti, con l’impegno di ‘controllare’ ed evitare che masse di avventori radunate all’esterno, possano arrecare disturbo ai residenti".

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, l’avvocato ha presentato un reclamo, chiedendo al giudice Silvia Capitano di rivedere il provvedimento.

Uno dei pub più in vista della città ha perso la “battaglia” con i residenti della zona, che esausti del baccano che provocavano i clienti del locale hanno chiesto un provvedimento. Infatti, il locale ha una chiusura imposta per le 22,30. Orario diverso per i week end che la chiusura potrà protrarsi entro le 24. I titolari del locale hanno ricevuto centinaia di attestati di solidarietà, per un provvedimento che ha tenuto banco per diverse settimane.