Il Cristo nero portato a spalla dai ragazzi di colore: è u "Tri di maju"

Si concluderanno stasera a Siculiana i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, noti come la "Festa di lu tri di Maju" è l'iniziativa religiosa più importante del paese caratterizzato dal Cristo Nero. Il simulacro, dopo la tradizionale "scinnuta", è stato portato in processione per tutta la città e tornerà in chiesa stasera.

Uno dei momenti più sentiti dai fedeli è la "Scinnuta", quando la statua viene presa e posta sul fercolo prima della processione. Tanti i ragazzi di colore che hanno collaborato a condurre il simulacro per le vie del paese. Segno di una reale, piena, integrazione e condivisione di riti e credenze.