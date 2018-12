Trentasei multe e quattro veicoli sequestrati: controlli senza fine a Canicattì

Trentasei multe per violazione al codice della strada e quattro veicoli sequestrati. Ecco alcuni dei dati dopo i nuovi controlli della polizia a Canicattì.

Questo il bilancio complessivo: 31 posti di controllo, 435 persone identificate e controllate, 194 veicolo controllati, 36 contravvenzioni al codice della strada (troppa indisciplina, si pensi all'uso di cellulare durante la guida), 4 sequestri amministrativi di veicoli, 13 controlli ad esercizi pubblici (bar e sale gioco), 2 sanzioni amministrative, 7 perquisizioni domiciliari a pregiudicati, 44 controlli a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria o a misure di sicurezza.

Il controllo straordinario è stato disposto nel territorio comunale dal questore Maurizio Auriemma. Oltre le pattuglie del commissariato ha partecipato anche il reparto Prevenzione Crimine di Palermo e la Squadra Mobile di Agrigento.

Dal commissariato di Canicattì sottolineano il grande sforzo della Polizia nel cercare di garantire la sicurezza pubblica della popolazione canicattinese in una città complessa e difficile. “Nel periodo natalizio – dicono – stiamo rafforzando i controlli e le pattuglie, anche con auto civetta e personale in abiti civili in mezzo alla gente”.