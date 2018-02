Seimila posti in più, Trenitalia "regala" il Mandorlo in fiore ai turisti

Trenitalia sostiene il Mandorlo in Fiore. Grazie ad all’accordo tra il distretto turistico Valle dei Templi e Trenitalia, in un’ottica di mobilità sostenibile e integrata, ha deciso per l’intera settimana il potenziamento dei posti a sedere sui treni regionali, incrementati di ben seimila unità, per favorire lo spostamento in treno verso Agrigento da Palermo e altre città siciliane.

L’opportunità nasce su sollecitazione del sindaco Lillo Firetto, presidente del Distretto Turistico Valle dei templi. Inoltre sono anche previste diverse agevolazioni e sconti su b&b, alberghi e ristoranti dal 2 all’11 di marzo.