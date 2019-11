Lavori in corso alla galleria San Giusippuzzo, disagi per i pendolari tra sabato e domenica

Si interviene sula galleria di San Giusippuzzo, disagi e treni soppressi sulle linee ferroviarie che collegano Agrigento, Palermo e Caltanissetta tra sabato 30 novembre a domenica 1 dicembre.

Secondo un preciso calendario, infatti, Ferrovie italiane ha provveduto a sostituire i treni con bus navetta nelle more del completamento degli interventi manutentivi da realizzare fra Aragona Caldare e Agrigento Bassa. Ecco il dettaglio.

Nella linea Palermo centrale - Agrigento sono stati soppressi i treni delle delle 18.43 e delle 20.43 per il 30 novembre e delle 8,43, 10.47, 13.43, 14.43, 17,43 per l'uno dicembre. I bus raccoglieranno i passeggeri alla stazione di Aragona Caldare e li condurranno alle stazioni di Agrigento Bassa e Agrigento centrale.

Per la linea Agrigento - Palermo centrale, sono stati invece soppressi i treni delle 17.15 e delle 18.15 il 30 novembre e quelli delle 8.18, 10.18, 15.16, 16.15, 17.15 e 18.15. I bus in partenza da Agrigento Centrale anticiperanno comunque gli orari, rispettivamente alle 16.55, 17.55 per il 30 novembre, 7.55, 9.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55.

Nella tratta Agrigento centrale - Caltanissetta i disagi saranno limitati alla giornata dell' 1 dicembre: il treno delle 19.12, sarà sostituito con bus che partiranno da Agrigento centrale alle 18.50, e passeranno da Agrigento bassa alle 19 e Aragona centrale alle 19.15. Sulla linea Caltanissetta centrale - Agrigento centrale, invece sarà cancellato il treno delle 19.35 e sostituito con bus che partiranno da Aragona Centrale alle 21.01, passeranno da Agrigento bassa alle 21.17 e Agrigeto centrale alle 21.30