Un torrente in piena travolge due persone, morti un uomo ed una donna

Bilancio tragico a Cammarata, per quella che è stata una notte da incubo. Il nubifragio sui monti Sicani, fa delle vittime. A perdere la vita sono state due persone, disperse già nella giornata di ieri.

Ad essere ritrovate, stamattina, a Cammarata sono un uomo ed una donna di mezza età. I due originari di Cammarata ma residenti in Germania, stavano tentando di raggiungere delle abitazioni di alcuni loro parenti, poi il dramma.

I due, sarebbero stati travolti da un forte torrente e da lì non avrebbero più avuto scampo. Il fatto è successo in contrada Sant'Onofrio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco. Il torrente in piena ha stroncato la vita della coppia di cammaratesi.