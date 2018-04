Trasporto pubblico locale, la Regione rinnova il contratto alla "Tua"

Sarà - fino al 2 dicembre del 2019 - la Tua ad occuparsi del servizio di trasporto pubblico. Il rinnovo dei contratti in scadenza, e la progettazione di un bando di gara per il 2020, è stato fatto dall’assessorato regionale ai Trasporti. Ad Agrigento, va ricordato, la società che fa capo alla Sais, esercita dall’ormai lontanissimo 2007 con alcuni piccoli cambiamenti in termini di costi e chilometri, sempre imposti dalla Regione.

Intanto prosegue il percorso legale dei 9 lavoratori licenziati nelle scorse settimane. I lavoratori hanno presentato ricorso avverso i licenziamenti per il tramite dei legali Giuseppe Fanara, Alessandro Rampello e Gianluca Urso. Complessivamente vengono contestate le procedure adottate dal datore di lavoro per errata individuazione della normativa di riferimento, oltre che presunti inadempimenti in ordine alle contestazioni, delle quali si contesta anche la tardività. Le udienze sono state fissate per il mese di giugno.