"Trasportavano pecore e agnelli senza autorizzazione", sanzioni da 16mila euro

Trasportavano senza autorizzazione 35 agnelli e 7 pecore destinate al mattatoio comunale di Campobello di Licata. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale, nel corso di un controllo lungo la statale 115, nel territorio di Palma di Montechiaro.

Il trasporto - fanno sapere dalla Questura - era effettuato da un'azienda di Caltanissetta, che aveva in precedenza caricato gli animali a Palma di Montechiaro.

Gli agenti hanno accertato varie violazioni, per un totale di circa 16mila euro di sanzioni, contestate al trasportatore, al proprietario degli animali, al conducente. In particolare - ricostruiscono dalla Questura - è stato accertato che il trasporto avveniva senza autorizzazione e senza documentazione di accompagnamento degli ovini. Il conducente, inoltre, risultava senza certificato di idoneità ed il veicolo non era idoneo al trasporto e che quindi, lo stesso trasporto sarebbe stato abusivo.

Sul posto è intevenuto personale medico del distretto di Licata dell’Asp di Agrigento, che ha disposto il rientro degli animali presso l’allevamento di partenza. Un ovino in particolare risultava malato di “mastite cangrenosa”, non idoneo quindi al trasporto e alla macellazione finalizzata al consumo umano. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.