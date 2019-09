Trasporto studenti disabili, si presentano le istanze per accedere al servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche per l'anno scolastico 2019/20 che inizierà domani, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è attivato, dal mese di luglio, per garantire la gratuità del servizio di trasporto in favore di soggetti con handicap grave, che frequentano gli Istituti Superiori di competenza provinciale e la cui patologia è tale da non consentire autonomamente il trasporto con mezzi pubblici di linea.

Nella home page del sito dell’ente www.provincia.agrigento.it, nella sezione primo piano, sono disponibili le linee guida per il nuovo anno scolastico, la domanda per richiedere il servizio e le informazioni per gli aventi diritto. Inoltre sono stati pubblicati l’informativa prevista in materia di trattamento dei dati personali, nonché la documentazione da produrre da parte dei soggetti interessati.

Queste le modalità previste nell’apposito regolamento: a) svolgimento da parte del Comune di residenza dell'alunno, con utilizzazione di mezzi e personale messi a disposizione dallo stesso Comune, previa sottoscrizione di apposito accordo con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento; b) rimborso delle spese sostenute dalla famiglia dei soggetti interessati al trasporto, che si avvalgono di Enti ed Associazioni regolarmente costituite, in possesso, quale caratteristica obbligatoria, sia di mezzi idonei al trasporto di soggetti con handicap che di personale qualificato di assistenza a bordo; c) in casi specifici e documentati potrà essere riconosciuta alla famiglia dell'alunno/a disabile la possibilità di provvedere al trasporto con mezzi propri, allorquando risulti l'impossibilita di svolgimento del servizio da parte di terzi sia per le caratteristiche psicofisiche e/o comportamentali dell'utente disabile che per la irreperibilità di Associazioni ed Enti disponibili al servizio di che trattasi.

Il Settore “Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica” ha inviato agli Istituti Superiori di competenza dell’Ente apposita richiesta per conoscere i dati relativi agli studenti che hanno bisogno del servizio in questione, nonché la documentazione necessaria per accedere al beneficio.

Le famiglie interessate, per qualsiasi chiarimento, potranno rivolgersi al Settore “Politiche del Lavoro e dell’Istruzione” in Via Demetra ad Agrigento, oppure recarsi o telefonare alle sedi Urp del Libero Consorzio di Agrigento.