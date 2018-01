Trasportava 2 cavalli senza autorizzazione, elevate sanzioni per 2 mila euro

Trasportava due cavalli - da Nicosia, nell'Ennese, con destinazione Villafranca Sicula - senza alcuna documentazione. Un autotrasportatore di Catania è incappato, lungo la statale 115, all'altezza del bivio Verdura, in territorio di Ribera, in un controllo della polizia Stradale di Agrigento. I poliziotti, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, accertata la mancanza di documentazione, hanno elevato sanzioni per circa 2 mila euro.

Lungo la statale è intervenuto anche il veterinario dell’Asp di Agrigento che ha disposto il sequestro amministrativo degli equini per effettuare ulteriori accertamenti. Gli animali sono stati portati all’allevamento di destinazione.