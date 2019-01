"Trasportava animali provocando sofferenza in un bovino", maxi multa

Due maxi multe - una da ben 15.400 euro e una da 3 mila euro - sono state elevate, dai poliziotti della Stradale di Agrigento, a due veicoli che trasportavano animali vivi. Un primo camion - con a bordo 6 equidi e un bovino, è stato fermato lungo la statale 189: in territorio di Casteltermini. Il veicolo proveniva da San Cipirrello ed era diretto al mattatoio di San Cataldo, nel Nisseno. I poliziotti hanno varie violazioni: carenza di documentazione relativa allo specifico trasporto, documentazione scaduta e irregolarmente compilata ed inoltre il bovino "veniva trasportato in condizioni tali da provocargli sofferenza perché il vano di carico del veicolo non era idoneo al trasporto degli animali" - hanno ricostruito dalla polizia Stradale e dalla Questura di Agrigento - .

Lungo la stata 115, in territorio di Palma di Montechiaro, è stato invece controllato un veicolo con a bordo due bovini, proveniente da Scicli e diretto al mattatoio di Partinico. I poliziotti - coordinati dal vice questore Andrea Morreale - hannno accertato, in questo caso, violazioni per un totale di circa 3000 euro di sanzioni. In particolare, è stata contestata la carenza di documentazione relativa al trasporto, nonché documentazione irregolarmente compilata.