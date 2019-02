Trasporto alunni disabili, il Comune dovrà sborsare 96 mila euro

Palazzo dei Giganti è stato condannato. La sentenza, in favore dell’associazione “Casa della speranza – don Angelo Ginex”, è stata emessa dal tribunale di Agrigento. L’ente dovrà pagare, complessivamente, ben 96.011,69 euro. Una somma che è stata comunque già impegnata sul capitolo del bilancio denominato: debiti fuori bilancio per sentenze esecutive. Una somma che, ieri, risultava essere in fase di liquidazione.

Il Municipio della città dei Templi deve all’associazione “Casa della speranza – don Angelo Ginex” la somma di 87.718,60 euro oltre ad interessi legali dal 22 dicembre 2014 al momento del saldo. Soldi dovuti – secondo la sentenza di condanna appunto – a titolo di corrispettivo per le rette per il servizio di trasporto in favore dei portatori di handicap per l’anno scolastico 2010/2011. Avendo perso la causa, il Comune è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in 5 mila euro. Già alla fine dello scorso maggio, il procuratore dell’associazione “Casa della speranza – don Angelo Ginex”: l’avvocato Alessandro Parmigiano ha notificato un atto di precetto. Soltanto alla fine dell’anno, il 28 dicembre scorso per la precisione, il consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio e dunque, negli ultimi giorni, gli uffici hanno provveduto a trasformare la prenotazione di 96.011,69 euro in favore dell’associazione. Ma alla fine dell’anno, al Comune è stato notificato – sempre in merito a questa sentenza – un atto di pignoramento. Ecco, dunque, che nelle ultime ore, proprio per fronteggiare l’intrapresa procedura esecutiva, l’ente ha formalmente impegnato la cifra sul capitolo dell’esercizio finanziario 2019 ed ha proposto di passare alla liquidazione di quanto dovuto.