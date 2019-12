"Trasportavano rifiuti senza autorizzazione", scattano tre multe da 1600 euro

Trasportavano rifiuti di ogni genere e tipo senza però avere alcuna autorizzazione al conferimento né tantomeno allo spostamento degli stessi. Per questo tre soggetti sono stati sanzionati dalla Polizia stradale e, oggi, si sono visti chiedere la bellezza di 1600 euro ciascuno da parte del settore Ambiente del Libero consorio di Agrigento.

I provvedimenti sono stati disposti negli anni scorsi in seguito a dei controlli effettuati dalle auto di servizio lungo le strade della provincia che hanno permesso di individuare tre autocarri e furgoni carichi di materiale classificato come rifiuto non speciale che, comunque, non può essere trasportato senza le dovute autorizzazioni e in presenza di specifici registri. In particolare uno dei mezzi è stato trovato con sopra stipati oltre 2.200 chili di miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e caramiche verosimilmente derivanti da attività di demolizione. A questo si aggiungono altri due mezzi che invece trasportavano, sempre senza autorizzazione, delle grosse quantità di ferraglia.

Quasi tutti si sono opposti alla richiesta di pagamento inoltrata dal Libero consorzio, ma le osservazioni presentate non sono state ritenute accoglibili da parte del Libero Consorzio.