Scala dei Turchi, cavo elettrico cade sulla provinciale: paura per un automobilista

Paura per un automobilista che stava per essere travolto da un traliccio dell'Enel caduto in strada, lungo la provinciale 68, nei pressi della Scala dei Turchi. Il cavo è venuto già a causa del vento e fortunatamente l'automobilista è riuscito a fermarsi in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i tecnici del gestore elettrico che hanno provveduto a riparare il traliccio.