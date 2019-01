Tragedia della zona industriale, la ditta: "Ci stringiamo al dolore della famiglia"

"La Società Mgc Srl, nella persona dell’amministratore e dei dipendenti tutti, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Massimo Aliseo, vittima di un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio all’interno dello stabilimento di Aragona".

Inizia così una nota inviata alle testate giornalistiche dalla società proprietaria dello stabilimento della zona Asi dove ha perso ieri la vita un operaio 28enne, da meno di un mese diventato papà di una splendida bimba. Una nota per "condividere" il dolore ma, anche, per difendersi in un certo senso dalle prime ricostruzioni giornalistiche che vedevano nella morte di Aliseo la "solita" morte bianca sul luogo di lavoro.

"La Mgc - continua la nota - da decenni operante nel settore dei gas medicali, risponde ai massimi standard di sicurezza del settore e sta garantendo piena collaborazione all’Autorità giudiziaria, chiamata a chiarire le cause dell’incidente ad oggi inspiegabili. La società - si legge ancora - è sarà vicina in tutti i modi alla giovane moglie e i figli".

La morte di Aliseo ha molto scosso in città, non solo perché,come dicevamo, si trattava di un operaio di giovane età da poco diventato papà, ma anche perché era una persona abbastanza conosciuta in certi ambienti, come quelli della curva della tifoseria dell'Akragas, che proprio ieri ha espresso la propria solidarietà alla famiglia. Pur essendo originario di Canicattì, Massimo era infatti da diversi anni ad Agrigento. Non è ancora nota la data del funerale.