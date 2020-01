Lavori in corso centro città: ecco tutte le indicazioni per il traffico

Lavori in corso nel centro città. Dalle 7 di domattina, 29 gennaio 2020, per la riparazione del collettore fognario, in piazza Vittorio Emanuele all'incrocio con via San Vito, verrà chiuso "per il breve periodo della durata degli interventi", al transito veicolare, il tratto di strada compreso tra il cinema Astor e l'intersezione con via San Vito.

I veicoli provenienti da piazza Vittorio Emanuele e diretti in via Cicerone, potranno transitare dalla strada di collegamento con svolta consentita a senso unico a sinistra dall'intersezione con via San Vito. I veicoli provenienti da via Cicerone e diretti in via San Vito dovranno transitare seguendo il percorso di piazzale Rosselli, via Imera, piazza Vittorio Emanuele con svolta consentita a sinistra verso la strada di collegamento con via San Vito.

Gli autobus di linea provenienti da piazza Marconi potranno transitare nel tratto iniziale di via Imera fino al raggiungimento in entrata dell'autostazione di piazzale Rosselli. Nel parcheggio di piazza Vittorio Emanuele, lato "Banca Intesa San Paolo" sarà istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli per consentire, durante la breve durata dei lavori di riparazione del collettore fognario, ai bus extraurbani, la fermata per il trasporto dei passeggeri.