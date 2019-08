Traffico fuori controllo nella zona rivierasca: ambulanza rimane bloccata

Sosta selvaggia nella zona di Marianello, ambulanza rimane imbottigliata. I fatti sono ricostruiti dall'edizione odierna del giornale La Sicilia e sono accaduti nel primo pomeriggio di domenica.

Un mezzo di soccorso, infatti, avrebbe avuto difficoltà a farsi largo tra la giungla di autovetture parcheggiate per raggiungere la spiaggia, dove si sarebbe dovuta recare per soccorrere una persona in difficoltà. Gli operatori del 118, ricostruisce il giornale, sono addirittura scesi a piedi per raggiungere l'arenile, constatata l'impossibilità di farsi largo con l'autoambulanza.

L'attenzione sulla viabilità in quelle zone è comunque altissima: sono decine le sanzioni elevate dalla Polizia locale, ma senza risultato.