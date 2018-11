Traffico di droga, scatta il blitz "Lampedusa": ecco tutti i destinatari delle misure

Quindici le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Palermo, nell’ambito dell'inchiesta denominata "Lampedusa" che è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Un'inchiesta che è stata avviata nel 2016 e che ha portato, all'alba, al maxi blitz della Squadra Mobile.

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di reati inerenti gli stupefacenti. Otto gli indagati - per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere - per associazione a delinquere in materia di stupefacenti. Agli altri 7 indagati sono stati contestati reati in materia di stupefacenti. Ecco i provvedimenti adottati e i destinatari.

In carcere con l'accusa di associazione a delinquere

Giuseppe Bronte, palermitano di 24 anni

Salvatore Bronte, palermitano di 49 anni

Domenico Stilo, calabrese di 30 anni

Gaetano Rizzo, palermitano di 31 anni

Emanuele Rizzo, palermitano di 33 anni

Francesco Portanova, palermitano di 34 anni

Davide Licata, agrigentino di 34 anni

Salvatore Capraro, agrigentino di 29 anni.

In carcere con l'accusa di reati in materia di stupefacenti

Dante Parisi, palermitano di 52 anni

Vincenzo Terranova, siracusano di 50 anni

Arresti domiciliari

Calogero Vignera, agrigentino di 35 anni

Obbligo di dimora

Angelo Cardella, agrigentino di 46 anni

Ivan La Spisa, palermitano di 31 anni

Alessandra Pepati, palermitana di 32 anni

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Gianluca Gambino, palermitano di 22 anni