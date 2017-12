"Traffico di droga sotto l'egida di Cosa Nostra", nuovo riesame per Frapagane

Ordinanza cautelare annullata con rinvio: la Corte di Cassazione, dopo che in mattinata era stato discusso in aula il ricorso dell'avvocato difensore Giuseppe Barba, rimanda al tribunale del riesame per una nuova valutazione il provvedimento che imponeva gli arresti domiciliari a Francesco Fragapane, 37 anni, di Santa Elisabetta, coinvolto nell'inchiesta "Proelio" su un giro di droga e abigeato sull'asse Agrigento-Ragusa legato alle famiglie mafiose delle due province.

Il trentasettenne, figlio di Salvatore, storico capomafia degli anni Novanta, era finito in carcere lo scorso giugno per due episodi di cessione di droga con l'aggravante mafiosa. Il tribunale del riesame, in seguito, ha confermato l'ordinanza pur sostituendo la misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. I giudici della sesta sezione della Cassazione, oggi, hanno deciso qualche ora dopo l'udienza nella quale la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. L'istanza è stata accolta parzialmente perchè è stato disposto un annullamento con rinvio a un'altra sezione del tribunale del riesame.

Nell'inchiesta, che presto approderà in aula per il processo, sono coinvolti cinque agrigentini. Nel frattempo il 19 gennaio, sempre davanti alla Cassazione, si discuterà il ricorso della Dda che chiede l'arresto per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio che gip e riesame hanno ritenuto insussistente.