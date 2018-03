Traffico di cocaina dal Belgio, i giudici palermitani si dichiarano incompetenti

Accolta l'eccezione della difesa: il processo scaturito dall’inchiesta “Up and down”, che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo, si celebrerà al tribunale di Agrigento. I legali, in particolare gli avvocati Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Salvatore Pennica, Angelo Nicotra e Salvatore Virgone, avevano sollevato questa eccezione sostenendo che "è ad Agrigento il luogo dove avrebbe avuto inizio l’attività della presunta organizzazione a delinquere e lì si radica, quindi, la competenza territoriale”.

Il pm della Dda Alessia Sinatra aveva chiesto un termine per tentare di chiarire il quesito e questa mattina si è associata alle richieste dei difensori. Per due imputati - Domenico Di Paola, 36 anni, e Gaetana Terrana, 35 anni, entrambi di Palermo - accusati di favoreggiamento, il dibattimento si celebrerà davanti al giudice monocratico del capoluogo dell'isola. Per gli altri quattro gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Agrigento. Si tratta di Carmelo Fallea, 42 anni, di Favara, Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara, Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento.